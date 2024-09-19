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14:30, 19 сентября 2024Экономика

Украине спрогнозировали серьезный дефицит энергии

МЭА: дефицит энергии на Украине предстоящей зимой может составить 6 гигаватт

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В предстоящий отопительный сезон суммарный дефицит энергии на Украине может составить шесть гигаватт, несмотря на импорт 1,7 гигаватт из соседних стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз аналитиков Международного энергетического агентства (МЭА).

В организации отметили, что за последние несколько лет местная энергетическая система значительно пострадала от регулярных обстрелов со стороны Российской армии. На этом фоне она «становится все более хрупкой», а периодические отключения и другие незапланированные перебои в снабжении «стали нормой», поясняется в докладе.

По мнению экспертов, предстоящая зима станет для Украины самой трудной с начала боевых действий в конце февраля 2022 года. Летом 2024-го страна столкнулась с сокращением генерирующих мощностей более чем на 2 гигаватта ниже пикового спроса в 12 гигаватт. В следующем отопительном сезоне, согласно ожиданиям аналитиков, максимальный спрос может вырасти до 18,5 гигаватта. Прогнозируемый дефицит в шесть гигаватт Украина до 2022 года получала от Запорожской атомной электростанции (АЭС). Однако в настоящее время такой возможности у местных властей нет, так как этот объект перешел под контроль России.

Ранее о тяжелом положении украинской энергосистемы заявлял президент республики Владимир Зеленский. По состоянию на середину июня 2024 года, как отмечал глава государства, в стране было уничтожено в общей сложности 80 процентов тепловой электрогенерации и треть производства гидрогенерации. Восполнить выпавшие мощности до конца года будет крайне трудно, подчеркивал он. В свою очередь, эксперты Киевской школы экономики оценили ущерб украинской энергоинфраструктуре более чем в 56 миллиардов долларов.

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