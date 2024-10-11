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12:46, 11 октября 2024Мир

В Кремле раскрыли детали разговора Путина с президентом Пакистана

Песков: президент Пакистана Асиф Али Зардари пригласил Путина посетить страну

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Во время краткой беседы президент Пакистана Асиф Али Зардари и российский лидер Владимир Путин обменялись взаимными приглашениями посетить страны друг друга. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Президент Путин кратко переговорил с лидером Пакистана. Они пригласили друг друга посетить Россию и Пакистан соответственно с официальными визитами. Также они подтвердили намерение обеих сторон дальше укреплять двусторонние отношения во всех областях», — отметил представитель Кремля.

Путин прибыл в Туркменистан с рабочим визитом в ночь на пятницу, 11 октября. В Ашхабаде российский лидер примет участие в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития».

Также президент России встретился со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Эти переговоры стали первой личной встречей лидеров государств с тех пор, как иранский президент вступил в должность.

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      Дарья Устьянцева
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