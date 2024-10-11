В Ливане назвали число жертв удара Израиля по Бейруту

Число жертв удара ВВС Израиля по двум зданиям в центральной части Бейрута возросло до 22 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения Ливана.
По данным ведомства, среди жертв есть женщины и дети. Всего в результате удара пострадали 117 человек.
Израиль нанес авиаудар по центру Бейрута в четверг, 10 октября. Атаке подвергся район Рас ан-Набаа. При этом израильская армия не предупреждала жителей о планируемом ударе.
8 октября самолеты израильских ВВС нанесли удар по зданию в районе Хадат на границе южного пригорода Бейрута.