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09:02, 11 октября 2024Мир

В Ливане назвали число жертв удара Израиля по Бейруту

Число жертв удара ВВС Израиля по Бейруту возросло до 22 человек

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Число жертв удара ВВС Израиля по двум зданиям в центральной части Бейрута возросло до 22 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения Ливана.

По данным ведомства, среди жертв есть женщины и дети. Всего в результате удара пострадали 117 человек.

Израиль нанес авиаудар по центру Бейрута в четверг, 10 октября. Атаке подвергся район Рас ан-Набаа. При этом израильская армия не предупреждала жителей о планируемом ударе.

8 октября самолеты израильских ВВС нанесли удар по зданию в районе Хадат на границе южного пригорода Бейрута.

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      Виктория Кондратьева
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