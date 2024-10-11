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20:37, 11 октября 2024Бывший СССР

В Раде назвали очковтирательством европейское турне Зеленского

Депутат Рады Дубинский назвал очковтирательством европейское турне Зеленского

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Турне президента Украины Владимира Зеленского по европейским странам оказалось «очковтирательством», которое позволяет оттянуть решение сложных задач до выборов в США. Об этом в Telegram заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Показать им [западным союзникам] “план победы” Зеленский мог уже не раз и не два. Но делает это в третий. Зачем? Ответ выше. Это затягивание времени, чтобы не принимать каких-либо решений до результатов выборов в США», — заявил парламентарий.

Он добавил, что Зеленский надеется на победу кандидата от Демократической партии США Камалы Харрис, которая может продлить конфликт с Россией и позволить и дальше сохранять власть текущему президенту.

Ранее в США назвали несбыточными мечтами «план победы» Зеленского. По словам бывшего стратегического аналитика военной разведки США Ребекки Коффлер, предложения Киева не содержат четкого пути к победе.

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      Глеб Палехов
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