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11:15, 11 октября 2024Бывший СССР

В Раде предложили запретить родственникам россиян занимать высшие военные должности

В Раде предложили запретить иностранцам занимать высшие военные должности в ВСУ

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предлагающий запретить иностранцам и гражданам, имеющим близких родственников с российским паспортом, занимать высшие военные должности. Соответствующий документ был опубликован на сайте украинского парламента.

«Проектом закона предлагается установить прямой запрет на назначение лиц с гражданством (подданством) иностранной страны на высшие военные должности; установить запрет по назначению на высшие военные должности лиц, имеющих близких родственников из страны, признанной в законодательном порядке агрессором, а также со статусом лиц без гражданства», — сообщается в пояснительной записке.

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Как пояснило украинское издание «Судебно-юридическая газета», таким лицам предлагают запретить работать в Службе безопасности Украины (СБУ), на руководящих должностях в Вооруженных силах Украины (ВСУ), а также пограничной службе и нацгвардии. При этом отмечается, что это входит в противоречие с недавно принятым законом, разрешившим иностранцам и лицам без гражданства занимать офицерские должности в украинской армии.

В четверг, 10 октября, Верховная Рада Украины одобрила закон, разрешающий службу иностранцев в Вооруженных силах Украины (ВСУ) по контракту. Отмечается, что основная его задача — предоставить возможность привлекать иностранцев не только как солдат и сержантов, но и как офицеров.

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      Александр Курбатов
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