Депутат Рады Железняк: принят закон о порядке службы иностранцев по контракту

Верховная Рада Украины одобрила службу иностранцев в Вооруженных силах Украины (ВСУ) по контракту. Об этом сообщил депутат Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Железняк сообщил, что закон о порядке службы иностранцев и лиц без гражданства по контракту принят в окончательном чтении. Законопроект одобрили 276 депутатов.

Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил о важности закона в своем Telegram-канале. «Главная идея — позволить привлекать иностранцев не только как солдат и сержантов, но и офицеров», — подчеркнул политик.

6 сентября правительство Украины предложило позволить иностранцам служить офицерами в ВСУ и в разведке. Речь, в частности, идет о ВСУ, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины.