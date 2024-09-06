На Украине предложили позволить иностранцам служить офицерами в ВСУ и разведке

Правительство Украины предложило позволить иностранцам служить в ВСУ и разведке

Правительство Украины предложило позволить иностранцам служить офицерами в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и в разведке. Об этом сообщил в Telegram представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук.

Как следует из сообщения, украинский кабмин одобрил закон, разрешающий комплектовать офицерский состав украинских силовых и военных ведомств лицами без гражданства. Речь, в частности, идет о ВСУ, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины.

Мельничук добавил, что планируется внести схожие поправки в национальный закон «О разведке».

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что под Харьковом был нанесен удар по иностранным наемникам и военной технике Вооруженных сил Украины. По его словам, взрывы раздались в западном пригороде Харькова — Люботине.