В России назвали лучшее время для наблюдения кометы Tsuchinshan-ATLAS

ТАСС: лучшее время для наблюдения кометы Tsuchinshan-ATLAS будет с 12 октября

С 12 октября комета C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS окажется на минимальном расстоянии от Земли. Соответствующую дату назвали в пресс-службе Московского планетария, передает ТАСС.

«Период наилучших условий видимости кометы в Северном полушарии начнется 12 октября, когда комета будет пролетать перигей — максимально близкую к Земле точку», — рассказали в планетарии.

Отмечается, что ближайшие 2-3 недели будут лучшим временем для наблюдения кометы в небе. Ее можно будет увидеть после захода Солнца. Утверждается, что рассмотреть небесное тело, совершающее один оборот вокруг Солнца за 80 660 лет, можно будет невооруженным глазом.

Ранее стало известно, что россияне смогут увидеть самую яркую комету за последние три десятилетия. Комета C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS пролетит всего в 70 миллионах километров от Земли.