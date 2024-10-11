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14:39, 11 октября 2024Наука и техника

В России усовершенствовали средства защиты органов слуха для бойцов СВО

НПО «Милитех»: усовершенствованы средства защиты органов слуха для бойцов СВО

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В России усовершенствовали средства защиты органов слуха для бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС сообщили в Научно-производственном объединении (НПО) «Милитех».

Речь идет об усовершенствовании «активных тактических гарнитур с шумоподавлением, средств коммуникации и защиты органов слуха». «Предприятием разработаны активные гарнитуры для защиты слуха, в которых реализовано собственное программное обеспечение, корпусные элементы, печатные платы и прочие компоненты, входящие в состав изделий», — заявили в компании.

В НПО добавили, что ежегодно готовы выпускать 50 тысяч гарнитур.

В сентябре госкорпорация «Ростех» сообщила, что российский бронежилет «Оберег» выдержал обстрел из пулемета — патроны калибра 7,62 на 54 миллиметра не смогли пробить бронеплиту класса защиты Бр4.

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      Иван Потапов
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