В России завершат испытания наплавного железнодорожного моста для армии

«Известия»: завершаются испытания наплавного железнодорожного моста для армии

Завершаются испытания наплавного железнодорожного моста для армии НЖМ-2020. Об этом «Известиям» сообщили источники в Минобороны России.

Длина нового моста — до 285 метров, для его сборки потребуется понтонно-мостовая рота. Скорость движения поездов по НЖМ-2020 — до 15 километров в час. Переправка колесной и гусеничной техники возможна на скорости до 30 километров в час. По сравнению с мостами НЖМ-56 и НЖМ-56У, НЖМ-2020 наводится на треть быстрее. Кроме того, новый НЖМ-2020 унифицирован с НЖМ-56.

«Мы должны знать, что можем перекинуть военную технику через любую крупную реку в любой момент», — сказал военный эксперт Виктор Литовкин.

В феврале газета сообщила, что Северный флот России будет усилен железнодорожными войсками. Арктические железнодорожные подразделения будут заниматься ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией путей в условиях Заполярья, что позволит обеспечить оперативный подвоз вооружений и топлива.