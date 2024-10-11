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15:41, 11 октября 2024Наука и техника

В России завершат испытания наплавного железнодорожного моста для армии

«Известия»: завершаются испытания наплавного железнодорожного моста для армии
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Завершаются испытания наплавного железнодорожного моста для армии НЖМ-2020. Об этом «Известиям» сообщили источники в Минобороны России.

Длина нового моста — до 285 метров, для его сборки потребуется понтонно-мостовая рота. Скорость движения поездов по НЖМ-2020 — до 15 километров в час. Переправка колесной и гусеничной техники возможна на скорости до 30 километров в час. По сравнению с мостами НЖМ-56 и НЖМ-56У, НЖМ-2020 наводится на треть быстрее. Кроме того, новый НЖМ-2020 унифицирован с НЖМ-56.

«Мы должны знать, что можем перекинуть военную технику через любую крупную реку в любой момент», — сказал военный эксперт Виктор Литовкин.

В феврале газета сообщила, что Северный флот России будет усилен железнодорожными войсками. Арктические железнодорожные подразделения будут заниматься ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией путей в условиях Заполярья, что позволит обеспечить оперативный подвоз вооружений и топлива.

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      Иван Потапов
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