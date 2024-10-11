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06:43, 11 октября 2024Мир

В России заявили о кризисе в ОБСЕ

МИД: ОБСЕ отошла от своих первоначальных задач и находится в кризисе

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) находится в кризисе, поскольку отошла от своих первоначальных задач. Об этом сообщил РИА Новости исполняющий обязанности директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Игорь Капырин.

«В Европе нет сотрудничества, нет безопасности и нет возможности обсуждать отсутствие и того, и другого», — подчеркнул он. По словам собеседника агентства, «бывшие партнеры» не хотят диалога, хотя ОБСЕ предоставляет такую возможность. В качестве примера он привел экономико-экологический форум в Праге, куда российские представители не получили визы.

В то же время Капырин отметил, что формат организации полезен для взаимодействия с партнерами.

Ранее стало известно, что Россия не планирует выходить из ОБСЕ, несмотря на притеснение страны там. Это обусловлено тем, что Москве необходима площадка для диалога, а также для того, чтобы слышать и учитывать позиции стратегических партнеров.

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      Марина Совина
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