В США представили ударный дрон Bolt

Breaking Defense: Anduril представила разработанный для КМП США дрон Bolt

Компания Anduril Industries представила квадрокоптер Bolt, который сможет выполнять разведывательные задачи и наносить удары. Изделие разработали для Корпуса морской пехоты (КМП) США, сообщает Breaking Defense.

Дрон, который в зависимости от конфигурации весит 5,5-6,8 килограмма, можно запускать с рук. Дальность полета Bolt — 20 километров, а время автономной работы составляет более 40 минут. Базовая версия аппарата позволяет вести наблюдение, а Bolt-M предназначен для поражения целей боевой частью весом 1,3 килограмма.

В Anduril подчеркнули, что заказчики уже испытали аппарат. Представитель компании Крис Броуз рассказал, что аппарат разработали для программы КМП Organic Precision Fires-Light (OPF-L). В рамках OPF-L военные хотят получить компактный дрон, который поместится в стандартный рюкзак. Морпехи будет испытывать Bolt в течение шести месяцев. После этого будет принято решение о закупке беспилотников в 2025 финансовом году.

Дроны Bolt могут работать с программным обеспечением Anduril Lattice. Это позволяет операторам выбирать приоритетные цели, угол атаки и маршрут полета дрона, используя пульт с сенсорным экраном.

Ранее в октябре правительство Сахалинской области сообщило о создании универсального беспилотного летательного аппарата «Бражник». Дрон может нести до десяти килограммов груза.