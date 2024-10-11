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13:28, 11 октября 2024Мир

В США заявили о решении Израиля нанести ответный удар по Ирану

Bloomberg: Израиль не смог принять решение об ответном ударе по Ирану
Израильская тактическая ракета

Израильская тактическая ракета. Фото: Tal Inbar / Wikipedia

Израиль не смог принять решение об ответном ударе по Ирану, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Правительство Израиля продолжает обсуждать, как будет мстить Ирану за ракетную атаку. Заседание кабинета безопасности страны завершилось без принятия какого-либо решения о том, какого характера должен быть ответ Тегерану», — передает агентство.

Источники также подчеркнули, что пока неясно, чем именно вызвана задержка ответного удара. По словам собеседников агентства, это может быть связано либо с разногласиями в правительстве премьер-министра Биньямина Нетаньяху, либо с тем, что власти Израиля «просто выжидают удобный момент».

Ранее кабинет безопасности Израиля провел заседание, чтобы определиться с ответом на атаку Ирана. Сообщается, что окончательное решение о том, когда именно будет нанесен ответный удар, должны были принять Биньямин Нетаньяху и министр обороны Йоав Галант.

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      Дарья Устьянцева
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