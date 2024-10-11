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05:04, 11 октября 2024Мир

В Техасе произошла утечка ядовитого газа

KFDM: на заводе Pemex в Техасе произошла утечка сероводорода, один человек погиб

Фото: Steve Marcus / Reuters

В результате утечки сероводорода на химическом заводе Pemex в городе Дир-Парк в американском штате Техас погиб один человек, еще несколько пострадали. Об этом со ссылкой на заявления местных властей сообщает телеканал KFDM.

На месте происшествия сейчас дежурят несколько пожарных машин и автомобилей скорой помощи. Одного из пострадавших забрал медицинский вертолет.

Власти городов Дир-Парк и Пасадена объявили экстремальную ситуацию в связи с выбросом ядовитого газа. Людей призвали не выходить из домов, закрыть двери и окна и отключить кондиционеры.

Ранее в Рязани восемь человек пострадали из-за отравления угарным газом. ЧП произошло в районе Строитель на улице Поселковой.

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      Артём Верейкин
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      В Техасе произошла утечка ядовитого газа

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