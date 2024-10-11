В Техасе произошла утечка ядовитого газа

В результате утечки сероводорода на химическом заводе Pemex в городе Дир-Парк в американском штате Техас погиб один человек, еще несколько пострадали. Об этом со ссылкой на заявления местных властей сообщает телеканал KFDM.
На месте происшествия сейчас дежурят несколько пожарных машин и автомобилей скорой помощи. Одного из пострадавших забрал медицинский вертолет.
Власти городов Дир-Парк и Пасадена объявили экстремальную ситуацию в связи с выбросом ядовитого газа. Людей призвали не выходить из домов, закрыть двери и окна и отключить кондиционеры.
Ранее в Рязани восемь человек пострадали из-за отравления угарным газом. ЧП произошло в районе Строитель на улице Поселковой.