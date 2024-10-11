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14:27, 11 октября 2024Забота о себе

Врач развеяла миф о постоянном ношении очков

Оптометрист Сахарова развеяла миф о вреде постоянного ношения очков

Фото: Harpreet Singh / Unsplash

Устоявшееся мнение, что беспрерывное ношение очков вредит зрению, не соответствует действительности, рассказала оптометрист Ольга Сахарова. Популярные мифы она развеяла в беседе с «Газетой.Ru».

Сахарова отметила, что очки исправляют нарушения преломления света — близорукость, дальнозоркость и астигматизм, но не оказывают негативного влияния на глаза при постоянном ношении. Исключения составляют специальные очки, прописанные для исправления косоглазия или корректировки неправильного развития глаза.

Специалистка призвала пользоваться очками и линзами постоянно и подчеркнула, что перерывы не нужно делать даже в первые дни их использования. Если носить очки лишь периодически, то глаза будут напрягаться и уставать, объяснила Сахарова.

Также, добавила оптометрист, не соответствует действительности миф, что морщины вокруг глаз появляются из-за расслабленности, которая возникает из-за ношения очков. По ее словам, морщины — это результат старения, воздействия солнца и повторяющихся движений мышц лица.

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      Вера Владзиевская
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