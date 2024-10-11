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12:16, 11 октября 2024Россия

Вытерший руку о чиновницу глава Забайкалья извинился перед ней

Вытерший руку о чиновницу глава Забайкалья Осипов принес ей свои извинения
Александр Осипов

Александр Осипов. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Поковырявшийся в носу и вытерший руку о чиновницу глава Забайкалья Александр Осипов принес ей свои извинения. Об этом сообщает издание Baza.

Источники канала утверждают, что руководитель региона связался с главой Карымского лесничества Еленой Шаляпиной утром 11 октября. Губернатор пояснил женщине, что не хотел унизить или оскорбить ее.

Шаляпина приняла извинения, подчеркнул собеседник канала.

10 октября было опубликовано видео, на котором Осипов поковырял в носу и вытер руку о подчиненную. Позже помощник главы заявил, что Осипов отгонял мошек, а Шаляпину губернатор якобы «задел, потому что хотел повернуть ее в сторону горящей сопки».

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      Алан Босиков
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