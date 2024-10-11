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16:46, 11 октября 2024Наука и техника

Япония запустит станцию ОАЭ для изучения астероида

Япония запустит станцию ОАЭ MBR Explorer для изучения астероида
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Kyodo / Reuters

Японская компания Mitsubishi Heavy Industries (MHI) в интересах Космического агентства ОАЭ запустит станцию Emirates Mission to the Asteroid Belt (EMA) для изучения шести астероидов главного пояса и встречи с седьмым небесным телом — астероидом (269) Юстиция. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Ракета H3 со станцией EMA должна стартовать в 2028 году. К астероиду (269) Юстиция аппарат должен прибыть в 2034 году, после чего на его поверхность высадится посадочный модуль. «Мы возлагаем большие надежды на носитель H3, учитывая ее расширенные возможности и приверженность MHI точности и совершенству», — сказал директор миссии EMA Мохсен Аль-Авади.

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Издание отмечает, что ОАЭ уже в третий раз выбрали MHI для запуска собственных космических аппаратов. Так, японская ракета H-2A запустила марсианскую миссию Emirates Mars Mission и спутник дистанционного зондирования Земли KhalifaSat.

В сентябре SpaceNews сообщило, что европейский спутниковый телекоммуникационный оператор Eutelsat закупил несколько пусков новой ракеты H3 японской компании MHI.

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      Иван Потапов
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