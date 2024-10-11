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12:03, 11 октября 2024Из жизни

Женщина пришла в больницу, выдала себя за врача и начала лечить пациентов

В Лондоне женщина выдала себя за врача и влила в пациента неизвестное вещество

Фото: Sam Moghadam Khamseh / Unsplash

В Лондоне женщина, мечтавшая стать врачом, пришла в больницу в медицинских перчатках и попыталась вылечить больного. Об этом сообщает The Sun.

19-летняя Круэна Здрафкова выдала себя в больнице за некую доктора Кристину. Медицинский персонал поверил в ее легенду и доверил ей пациента. Она осмотрела мужчину и влила ему в рот через шприц неизвестное вещество. В течение дня Здрафкова также проверила несколько медицинских игл и даже села в машину скорой помощи.

Через три дня женщина вернулась в больницу. В этот раз она была со стетоскопом и какими-то бумагами. Однако к тому времени персонал уже догадался, что никакого доктора Кристины не существует, и вызвал полицию. Женщину арестовали.

Выяснилось, что Здрафкова приехала в Великобританию из Болгарии. Она вышла замуж в 14 лет и уже успела родить близнецов. Женщина всегда хотела стать медиком, но не могла выучиться на врача и начать работать из-за семьи.

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Во время суда адвокат Здрафковой обратил внимание на то, что женщине подозрительно легко удалось проникнуть в больницу и получить доступ к лекарствам и больным. Как заявил суд, хоть пациент, с которым взаимодействовала Здрафкова, не пострадал, она нанесла ему психологический ущерб. Ее приговорили к году общественных работ и запретили посещать больницу без необходимости.

Ранее сообщалось, что в Великобритании начался суд над злоумышленником, который выдал себя за медицинского работника и вколол любовнику матери смертельный яд. По мнению обвинителей, мужчина опасался, что мать оставит имущество не ему, а сожителю, поэтому решил от него избавиться.

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      Юлия Юткина
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