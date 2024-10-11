Журналистка спасла мать с четырьмя детьми из затопленного дома во время съемок репортажа

Во Флориде журналистка WFLA помогла семье выбраться из затопленного дома

В американском штате Флорида журналистка услышала крик о помощи матери с четырьмя детьми и помогла им выбраться из затопленного дома. Об этом сообщает CNN.

По словам Эмбер Генри, она никуда не эвакуировалась с детьми, поскольку им сказали, что их дом будет в безопасности. Однако ураган «Милтон» вызвал ливень, который стал постепенно затапливать их комнаты. Сначала женщина пыталась вычерпывать воду, но вскоре поняла, что это бесполезно. Ей и детям пришлось залезть на духовку и кухонный стол, чтобы не захлебнуться.

Вода продолжала прибывать, и Генри с детьми через крышу машины перебрались в пустующий соседний дом. Он стоял выше по улице, поэтому там уровень воды достигал только коленей. Женщина открыла окно и высунулась наружу в поисках того, кто спас бы ее детей. Во время съемок репортажа семью заметила журналистка телеканала WFLA.

«Я не знаю, что заставило меня открыть это окно, но я так рада, что сделала это. Они же могли закончить эту историю, собрать вещи и уехать», — рассказала Генри. Журналистка обратилась за помощью к местным жителям, и один из них подъехал к дому на джипе. Свет фар машины осветил семье дорогу, и они смогли выйти на сухую дорогу вброд.

Сейчас Генри и ее дети восстанавливаются в специализированном центре. Они остались без дома, машины и документов. «Я должна начать всю свою жизнь сначала. Нет ничего хуже этого. Ничего», — заявила женщина.

Ранее сообщалось, что в штате Северная Каролина, США, река Френч-Борд вышла из берегов из-за урагана «Хелен» и снесла дом пожилого мужчины. Родные и друзья слышали его крики в течение семи часов, но так и не смогли ему помочь.