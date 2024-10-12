Politico: Байден призвал Иран прекратить строить заговоры против Трампа

Президент США Джо Байден призвал власти Ирана «прекратить строить заговоры» против кандидата в лидеры Штатов Дональда Трампа. В Вашингтону сочтут любую инициированную Ираном попытку покушения на экс-президента актом войны, указало издание Politico, ссылаясь на высокопоставленного чиновника из администрации американского лидера.

«Байден направил сообщения в "высшие эшелоны" правительства Ирана, предупредив их о необходимости прекратить заговоры против Трампа и бывших американских чиновников», — сказано в статье.

Журналисты также указали, что «мишенью Ирана» якобы стали экс-госсекретарь Майк Помпео, бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон и бывший спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

Ранее издание The Washington Post написало, что Дональд Трамп запросил военную авиацию для перелетов и военную технику для своих передвижений по стране якобы из-за угрозы от Ирана. Согласно изданию, запросы республиканца являются «чрезвычайными и беспрецедентными». Авторы материала пояснили, что еще ни одного кандидата в современной истории США не перевозили на военных самолетах перед выборами.

В конце сентября Трамп заявил, что Иран якобы создает серьезную угрозу для его жизни. По его словам, Тегеран уже якобы предпринимал шаги, которые не увенчались успехом, но «Иран попытается еще раз».

