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00:06, 13 октября 2024Мир

Эрдоган призвал Россию защитить Сирию от Израиля

Президент Турции Эрдоган призвал Россию и Иран защитить Сирию от Израиля
Реджеп Таийп Эрдоган

Реджеп Таийп Эрдоган. Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган заявил, что Россия и Иран должны помочь Сирии избежать обострения конфликта с Израилем. Его слова приводит телеканал Haberturk.

На пресс-конференции Эрдоган подчеркнул, что меры следует принять только России и Ирану, но и самой Сирии. Он призвал найти более эффективные решения «против этой ситуации, которая представляет наибольшую угрозу территориальной целостности Сирии».

«Сегодня эффективное использование дипломатических каналов может предотвратить эскалацию конфликта», — заключил глава государства.

Ранее израильская авиация нанесла удар по иранскому заводу в Сирии. 8 октября Армия обороны Израиля атаковала жилое здание в Дамаске.

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      Марина Совина
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