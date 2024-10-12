iPhone 15 Pro сам рассказал программисту о желании его девушки расстаться с ним

iPhone 15 Pro рассказал программисту Сприну, что его девушка расстается с ним

iPhone 15 Pro сам рассказал программисту Нику Сприну из Нью-Йорка о том, что его девушка его бросает и хочет забрать вещи из квартиры. Об этом молодой человек рассказал в социальной сети X.

В день рождения программист увидел на телефоне оповещение: «Больше не в отношениях, хочет забрать вещи из квартиры». Таким образом искусственный интеллект Apple Intelligence прочитал пару сообщений девушки, которые она написала для своего парня, и составил краткий пересказ.

Комментаторы в соцсетях усомнились в достоверности истории, но Сприн утверждает, что все произошло на самом деле. Так как переписка была для него глубоко личной, программист оценил участие ИИ неоднозначно, поскольку Apple Intelligence действовал как хладнокровный ассистент, прочитавший важную для Сприна переписку. Вскоре он удалил оригинальный пост, сославшись на то, что история привлекла слишком много внимания.

Ранее стало известно о разочаровании в нейросети Apple Intelligence. Сообщается, что пользователи ожидают от корпорации прорыва в области ИИ в обозримом будущем, но он не случится.