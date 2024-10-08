В нейросети Apple разочаровались

TheStreet: «серьезный» ИИ на смартфонах Apple появится не раньше 2027 года

Полезные функции искусственного интеллекта (ИИ) в смартфонах Apple не будут доступны в ближайшие полтора года. Об этом сообщает издание TheStreet.

По словам финансового аналитика компании Jefferies Эдисона Ли, краткосрочные ожидания инвесторов относительно акций Apple слишком завышены. Ли заявил, что потребители ожидают от корпорации Тима Кука прорыва в области ИИ в обозримом будущем, но он не случится.

«Нам нравится Apple Intelligence в долгосрочной перспективе», — подчеркнул Эдисон Ли. При этом специалист уверен, что действительно «серьезные» функции нейросети Apple появятся в гаджетах бренда не раньше 2026 или даже 2027 года. Разочарованный эксперт заявил, что аппаратная часть iPhone 16 нуждается в доработке, и телефоны не готовы к запуску ИИ. На основе своего отчета аналитик Jefferies понизил прогноз акций Apple до 212,92 доллара.

По словам журналистов издания 9to5Mac, в Apple прогадали, сделав ставку на ИИ. Так, в компании полагали, что линейка смартфонов iPhone 16 будет пользоваться повышенным спросом из-за того, что все устройства серии поддерживают работу с искусственным интеллектом.

В начале октября в корпорации Samsung допустили, что доступ к функциям искусственного интеллекта на устройствах бренда будет платным. Есть вероятность, что Samsung начнет брать деньги за ИИ с конца 2025 года.