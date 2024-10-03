Samsung начнет брать деньги за ИИ

SamMobile: за использование ИИ-функций Samsung начнут брать деньги в 2025 году

Корпорация Samsung сделает доступ к функциям искусственного интеллекта (ИИ) на своих устройствах платным. Об этом сообщает издание SamMobile.

Журналисты медиа обратили внимание на пресс-релиз корейской компании, посвященный анонсу смартфона Galaxy S24 FE и планшета Galaxy Tab S10. В официальных материалах говорится, что «за определенные ИИ-функции», доступные на девайсах, Samsung может взимать плату.

При этом в корпорации не уточнили, во сколько будут обходиться услуги. Однако в сообщении указано, что Samsung может начать брать деньги с пользователей уже в конце 2025 года.

По словам журналистов SamMobile, в Samsung неоднократно допускали, что ряд функций и сервисов в их гаджетах будет платным. Так, в компании рассматривали возможность запустить подписку на сервис контроля за здоровьем Health, однако затем отказались от этой идеи. Руководитель Samsung Health Хон Пак в феврале говорил, что сервис будет монетизироваться, но только тогда, когда будет оказывать комплексные услуги.

В январе 2024 года — после выхода смартфонов серии Samsung Galaxy S24 — в корейской компании отмечали, что все ИИ-функции будут бесплатны как минимум до конца 2025 года.

В августе аналитик Counterpoint Research Нил Шах заявил, что Apple будет брать деньги за функции ИИ. По его словам, доступ к нейросети обойдется от 10 до 20 долларов в месяц, или около 1,9 тысячи рублей.