Названо условие захода ВС РФ в стратегически важный город Запорожской области

В России назвали возможным заход войск в Орехов с фланга

Российские войска могут с фланга зайти в стратегически важный город Запорожской области Орехов. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

Авторы канала назвали такое развитие событий возможным в случае успешного наступления российских войск в восточной части региона. Отмечается, что сейчас там идут ожесточенные бои.

«Российские войска наступают в направлении таких населенных пунктов, как Верхняя Терса, Воздвижевка, Комсомольское», — рассказал собеседник канала.

Ранее боец Вооруженных сил Украины с позывным Тень заявил, что российские войска якобы готовят плацдарм для массированного штурма у Малой Токмачки на ореховском направлении в Запорожской области. По его словам, бои за Орехов могут начаться уже летом этого года.