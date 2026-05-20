Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:23, 20 мая 2026Бывший СССР

Названо условие захода ВС РФ в стратегически важный город Запорожской области

В России назвали возможным заход войск в Орехов с фланга
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска могут с фланга зайти в стратегически важный город Запорожской области Орехов. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

Авторы канала назвали такое развитие событий возможным в случае успешного наступления российских войск в восточной части региона. Отмечается, что сейчас там идут ожесточенные бои.

«Российские войска наступают в направлении таких населенных пунктов, как Верхняя Терса, Воздвижевка, Комсомольское», — рассказал собеседник канала.

Ранее боец Вооруженных сил Украины с позывным Тень заявил, что российские войска якобы готовят плацдарм для массированного штурма у Малой Токмачки на ореховском направлении в Запорожской области. По его словам, бои за Орехов могут начаться уже летом этого года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В стране НАТО забили тревогу из-за угрозы беспилотников. На перехват подняли авиацию, политические лидеры спрятались в убежище

    В Москве вслед за июльским зноем наступит осенняя погода

    Россияне массово устремятся на летний отдых в один регион страны

    Умерла известная российская журналистка

    Российские дроны поразят цели без спутников

    Значение визита Путина в Китай раскрыли

    Российским родителям назвали способы пережить экзамены у подростков

    Поставки продовольствия из России в страну НАТО взлетели

    Трамп обвинил Тайвань в краже

    Изнывающим от жары москвичам выдали бесплатную воду

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok