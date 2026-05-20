Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:24, 20 мая 2026Ценности

Раскрыто тайное значение букетов в зале переговоров Путина и Си

Флорист Поляшов: Подсолнухи на переговорах символизируют позитив и доброту
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Флорист Александр Поляшов раскрыл тайное значение букетов в зале переговоров президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Комментарий приводит Life.

На размещенных со встречи кадрах видно, что столы украшены букетами и композициями с розами, орхидеями и подсолнухами. Последние, по словам собеседника издания, символизируют позитив, доброту и красоту. В то же время розы оранжево-розового цвета говорят об отношениях, которые уже сложились.

Материалы по теме:
«Раньше многие скрывали это, потому что стеснялись» Почему россияне снова донашивают вещи из СССР, а звезды выходят на публику в одежде за бесценок
«Раньше многие скрывали это, потому что стеснялись»Почему россияне снова донашивают вещи из СССР, а звезды выходят на публику в одежде за бесценок
30 декабря 2020
Рука об руку Как появилось древнейшее украшение в истории и почему оно популярно до сих пор
Рука об рукуКак появилось древнейшее украшение в истории и почему оно популярно до сих пор
4 декабря 2019

При этом фиолетово-синие акценты также олицетворяют стабильность и уже сложившиеся отношения, отмечает эксперт. «Орхидеи — это символ Азии, то есть они символизируют Китай как принимающую сторону. Лавандово-сиреневый оттенок говорит о легкости, но так как он насыщенный, то это цвета устойчивости в решениях, обдуманности и стабильности», — подытожил флорист.

20 мая завершились переговоры Путина и Си Цзиньпина. По итогам встречи лидеры подписали совместное заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В стране НАТО забили тревогу из-за угрозы беспилотников. На перехват подняли авиацию, политические лидеры спрятались в убежище

    В Москве вслед за июльским зноем наступит осенняя погода

    Россияне массово устремятся на летний отдых в один регион страны

    Умерла известная российская журналистка

    Российские дроны поразят цели без спутников

    Значение визита Путина в Китай раскрыли

    Российским родителям назвали способы пережить экзамены у подростков

    Поставки продовольствия из России в страну НАТО взлетели

    Трамп обвинил Тайвань в краже

    Изнывающим от жары москвичам выдали бесплатную воду

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok