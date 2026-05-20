Раскрыто тайное значение букетов в зале переговоров Путина и Си

Флорист Поляшов: Подсолнухи на переговорах символизируют позитив и доброту

Флорист Александр Поляшов раскрыл тайное значение букетов в зале переговоров президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Комментарий приводит Life.

На размещенных со встречи кадрах видно, что столы украшены букетами и композициями с розами, орхидеями и подсолнухами. Последние, по словам собеседника издания, символизируют позитив, доброту и красоту. В то же время розы оранжево-розового цвета говорят об отношениях, которые уже сложились.

При этом фиолетово-синие акценты также олицетворяют стабильность и уже сложившиеся отношения, отмечает эксперт. «Орхидеи — это символ Азии, то есть они символизируют Китай как принимающую сторону. Лавандово-сиреневый оттенок говорит о легкости, но так как он насыщенный, то это цвета устойчивости в решениях, обдуманности и стабильности», — подытожил флорист.

20 мая завершились переговоры Путина и Си Цзиньпина. По итогам встречи лидеры подписали совместное заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.