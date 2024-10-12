Правительство уточнило параметры продажи выручки экспортерами

Кабмин снизил порог продажи валютной выручки экспортерами с 50 до 25 %

Правительство России уточнило параметры обязательной продажи выручки крупнейшими экспортерами по внешнеторговым контрактам. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что экспортеры, которые включены в специальный перечень крупных компаний, должны будут осуществлять обязательную продажу на российском рынке «не менее 25 процентов денежных средств, получаемых в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов), — в срок, не превышающий 30 дней со дня получения указанных денежных средств». До этого в пункте значился показатель 50 процентов.

Летом кабмин смягчил требование об обязательной продаже валютной выручки для экспортеров. До этого крупные экспортные предприятия были обязаны зачислять на свои счета не менее 60 процентов валюты, полученной по внешнеторговым контрактам — сейчас порог снизили до 40 процентов.