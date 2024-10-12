Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
03:09, 12 октября 2024Экономика

Правительство уточнило параметры продажи выручки экспортерами

Кабмин снизил порог продажи валютной выручки экспортерами с 50 до 25 %

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Правительство России уточнило параметры обязательной продажи выручки крупнейшими экспортерами по внешнеторговым контрактам. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что экспортеры, которые включены в специальный перечень крупных компаний, должны будут осуществлять обязательную продажу на российском рынке «не менее 25 процентов денежных средств, получаемых в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов), — в срок, не превышающий 30 дней со дня получения указанных денежных средств». До этого в пункте значился показатель 50 процентов.

Летом кабмин смягчил требование об обязательной продаже валютной выручки для экспортеров. До этого крупные экспортные предприятия были обязаны зачислять на свои счета не менее 60 процентов валюты, полученной по внешнеторговым контрактам — сейчас порог снизили до 40 процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      В Ингушетии расстреляли автомобиль с сотрудниками центра «Э». Погибли полицейский и двое гражданских

      В Германии признали провал ВСУ в Курской области

      В многоэтажном жилом доме на севере Москвы произошел пожар

      В США арестовали напавшую на пограничника россиянку

      Минздрав начал работу над увеличением возрастного порога продажи алкоголя

      Россиянам рассказали о штрафах за просрочку платежей за ЖКХ

      Пленные украинцы захотели получить гражданство России

      Правительство уточнило параметры продажи выручки экспортерами

      В Германии заявили о необходимости оказать давление на Украину из-за конфликта

      Алаудинов рассказал о попытке ВСУ атаковать Белгородскую область

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше