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09:19, 12 октября 2024Спорт

Кучеров оформил хет-трик в первом матче нового сезона НХЛ

Хоккеист Никита Кучеров оформил хет-трик в первом матче нового сезона НХЛ

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров оформил хет-трик в первом матче нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Нападающий отметился тремя шайбами в выездной игре регулярного чемпионата против «Каролины Харрикейнс», которая прошла в ночь на субботу, 12 октября. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу Тампы, а Кучеров, помимо хет-трика, записал на свой счет голевую передачу.

По итогам матча Кучеров был признан первой его звездой. В следующей игре, которая пройдет в ночь на воскресенье, 13 октября, «Тампа» привет «Каролину» дома.

Кучеров выступает за «Тампу» с 2013 года. Вместе с командой россиянин дважды завоевывал Кубок Стэнли.

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      Алексей Гусев
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