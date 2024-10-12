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23:35, 12 октября 2024Россия

Москвичей предупредили о погружении в глубокую осень

Синоптик Леус: в Москве ждут погружение в глубокую осень из-за циклона «Хельма»

Фото: Pixabay

В понедельник, 14 октября, москвичей ждет погружение в глубокую осень, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По его словам, октябрь пока «не напрягал» жителей столицы холодом и осадками, а температура на три градуса опережает климатическую норму. При этом понедельник будет «тяжелым днем» из-за североатлантического циклона «Хельма».

«Он сделает погоду пасмурной и ветреной, вызовет дожди, которые впервые в этом сезоне будут сопровождаться мокрым снегом, и понизит температуру», — сообщил Леус.

Ранее Леус сообщил, что в начале следующей недели в Москве может пойти снег. По его словам, погода на Русской равнине становится по-настоящему осенней. Так, минувшая среда, 9 октября, стала самым холодным днем с начала осени в Москве — столбики термометров не смогли подняться даже выше семи градусов тепла.

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      Марина Совина
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