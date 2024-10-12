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10:30, 12 октября 2024Спорт

Мостовой отказался считать своих детей русскими

Александр Мостовой отказался считать своих детей русскими

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой на канале журналистки Олеси Серегиной в YouTube рассказал о своих детях, которые родились у него в браке с француженкой Стефани.

Экс-игрок отказался считать их русскими. «Да они и не знают, что такое Россия. Они никогда в жизни не были в России», — рассказал Мостовой.

Бывший футболист добавил, что его дети владеют русским языком, но говорят с акцентом. «Ты сразу поймешь, что это не русские. Они говорят на других языках — на испанском, на французском, на английском», — отметил он.

У Мостового двое детей — сын Саша и дочь Эмма. С их матерью — француженкой Стефани — россиянин познакомился в начале 1990-х и прожил с ней в браке семь лет.

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      Алексей Гусев
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