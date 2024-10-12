Обстрел автомобиля с сотрудниками МВД Ингушетии попал на видео

Опубликовано видео обстрела автомобиля с сотрудниками МВД Ингушетии

Обстрел автомобиля с сотрудниками МВД Ингушетии на участке рядом с федеральной трассой «Кавказ» попал на видео. Кадры опубликовал телеканал «360».

В результате нападения погиб полицейский и двое гражданских — все они были родственниками, нападавшие скрылись. Дело находится под контролем центрального аппарата Следственного комитета (СК).

Отмечается, что целью покушения мог быть замруководителя Центра по борьбе с экстремизмом по республике.

Ранее Министерство внутренних дел по Республике Ингушетия сообщило, что погибшими при обстреле автомобиля в Ингушетии оказались сотрудник патрульно-постовой службы (ППС) и его родственники. Сотрудник ППС находился вне службы. Нападение произошло 11 октября около 21:40 в городе Назрани, возле пересечения ФАД «Кавказ» и автодороги Назрань — Магас.