Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
01:43, 12 октября 2024Силовые структуры

Раскрыты личности погибших при обстреле автомобиля в Ингушетии

МВД: жертвами обстрела машины в Ингушетии стали сотрудник ППС и его родственники

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Погибшими при обстреле автомобиля в Ингушетии оказались сотрудник ППС, находившийся вне службы, и его родственники. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД по Республике Ингушетия.

Отмечается, что 11 октября около 21:40 в городе Назрани, возле пересечения ФАД «Кавказ» и автодороги «Назрань-Магас», неизвестными было совершено вооруженное нападение на автомобиль, в результате которого погибли три человека. «Ими оказались родственники, один из которых является сотрудником патрульно-постовой службы, в момент происшествия находившийся вне службы», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что следователи завели уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов в результате нападения на автомобиль заместитель руководителя Центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии Адама Хамхоева.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Ингушетии расстреляли автомобиль с сотрудниками центра «Э». Погибли полицейский и двое гражданских

      Раскрыты личности погибших при обстреле автомобиля в Ингушетии

      Прокурор Ингушетии взял на контроль расследование дела о расстреле автомобиля

      Алаудинов сообщил об освобождении 19 населенных пунктов в Курской области

      «Хезболла» предупредила об ударах по домам и базам в Израиле

      По факту нападения на авто сотрудников Центра «Э» в Ингушетии завели дело

      Двое пострадавших при нападении на правоохранителей в Ингушетии скончались в больнице

      Байден поручил Пентагону организовать Трампу президентскую охрану

      В США рассказали о новой угрозе от урагана «Милтон»

      В российском регионе сбили украинский БПЛА

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше