Раскрыты личности погибших при обстреле автомобиля в Ингушетии

МВД: жертвами обстрела машины в Ингушетии стали сотрудник ППС и его родственники

Погибшими при обстреле автомобиля в Ингушетии оказались сотрудник ППС, находившийся вне службы, и его родственники. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД по Республике Ингушетия.

Отмечается, что 11 октября около 21:40 в городе Назрани, возле пересечения ФАД «Кавказ» и автодороги «Назрань-Магас», неизвестными было совершено вооруженное нападение на автомобиль, в результате которого погибли три человека. «Ими оказались родственники, один из которых является сотрудником патрульно-постовой службы, в момент происшествия находившийся вне службы», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что следователи завели уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов в результате нападения на автомобиль заместитель руководителя Центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии Адама Хамхоева.