Пенсионера из Голландии задержали за нападение на полицейского в Москве

Голландскому пенсионеру грозит тюрьма за нападение на полицейского в Москве

Пенсионер из Голландии напал на полицейского у посольства Италии в Москве. 64-летний Ван Вурден Харри Йоханнес споткнулся возле здания представительства, из-за чего разозлился и пнул парковочный знак, пишет Mash.

Пожилой мужчина вышел из себя и, когда к нему подошел сотрудник полиции, напал на него — правоохранитель получил удар по лицу. В результате дебошира задержали, в перспективе ему могут дать до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Кореновске Краснодарского края суд рассмотрит дело против 20-летнего курда, напавшего на полицейского при задержании. Иностранцу также грозит до пяти лет лишения свободы.