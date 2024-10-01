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11:34, 1 октября 2024Силовые структуры

Напавшего на российского полицейского курда осудят

В Кореновске Краснодарского края будут судить курда, избившего полицейского

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Кореновске Краснодарского края суд рассмотрит дело против 20-летнего курда, напавшего на полицейского при задержании. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Мужчина обвиняется по части 1 статьи 318 («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти, его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей») УК РФ. Ему грозит до пяти лет колонии.

21 июля местный житель сделал замечание курдам, громко слушавшим музыку, после чего был избит одним из них. На место прибыли сотрудники полиции. В ответ на требование полицейского о прекращении противоправных действий мужчина ударил его.

Около 60 человек, возмущенные нападением, вышли на шествие, которое попало на видео. На кадрах колонна мужчин, растянувшаяся по одной из городских улиц, выкрикивает фразу «один за всех, и все за одного!» Затем толпа начинает скандировать «русские, вперед!»

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      Екатерина Кашурникова
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