Напавшего на сделавшего замечание мужчину курда арестовали на пять суток

В Кореновске суд арестовал 20-летнего курда за избиение мужчины из-за замечания

В Кореновске Краснодарского края суд арестовал 20-летнего курда за избиение местного жителя. Об этом сообщает RT.

Мужчина проведет под стражей пять суток за мелкое хулиганство.

21 июля местный житель сделал замечание курдам, громко слушавшим музыку, после чего был избит одним из них. Около 60 человек, возмущенные нападением, вышли на шествие, которое попало на видео. На кадрах колонна мужчин, растянувшаяся по одной из городских улиц, выкрикивает фразу: «Один за всех, и все за одного!» Затем толпа начинает скандировать: «Русские, вперед!»