Скандирующая «Русские, вперед!» толпа прошла по российскому городу и попала на видео

В городе Кореновске Краснодарского края десятки людей прошли маршем по городским улицам и попали на видео. Снятый очевидцами ролик опубликовал Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».
На кадрах колонна мужчин, растянувшаяся по одной из городских улиц, выкрикивает фразу: «Один за всех, и все за одного!» Затем толпа начинает скандировать: «Русские, вперед!»
Акция в Кореновске продлилась около 20 минут. Согласно имеющимся данным, в ней участвовали до 60 человек.
Поводом к выступлению жителей города стала массовая драка с участием курдов после замечания местного жителя за громкую музыку. Возбуждено уголовное дело.