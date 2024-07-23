Скандирующая «Русские, вперед!» толпа прошла по российскому городу и попала на видео

В Краснодарском крае марш десятков людей по улицам города сняли на видео

В городе Кореновске Краснодарского края десятки людей прошли маршем по городским улицам и попали на видео. Снятый очевидцами ролик опубликовал Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».

На кадрах колонна мужчин, растянувшаяся по одной из городских улиц, выкрикивает фразу: «Один за всех, и все за одного!» Затем толпа начинает скандировать: «Русские, вперед!»

Акция в Кореновске продлилась около 20 минут. Согласно имеющимся данным, в ней участвовали до 60 человек.

Поводом к выступлению жителей города стала массовая драка с участием курдов после замечания местного жителя за громкую музыку. Возбуждено уголовное дело.