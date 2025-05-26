Осужденный в РФ за нападение на силовика голландец был награжден за помощь СВО

Пенсионера из Голландии задержали за нападение на полицейского в Москве

Начало событий в новости Пенсионера из Голландии задержали за нападение на полицейского в Москве

Пенсионер из Нидерландов, которого осудили на три года из-за нападения на полицейского в Москве, ранее был награжден за помощь участникам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела, с которыми агентству удалось ознакомиться.

В документах значится, что суд при вынесении приговора учел наличие положительных характеристик голландца, а также благодарственных писем и грамот за оказание помощи участникам СВО.

Все произошло в октябре 2024 года. Ван Вурден Харри Йоханнес споткнулся возле здания представительства, из-за чего разозлился и пнул парковочный знак возле посольства Италии. Когда к нему подошел силовик, пенсионер напал на него и ударил по лицу.

Дебошира задержали.

