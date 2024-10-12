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01:04, 12 октября 2024Силовые структуры

По факту нападения на авто сотрудников Центра «Э» в Ингушетии завели дело

СК РФ по Ингушетии: заведено дело после нападения на авто сотрудников Центра «Э»

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Следователи завели уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов в результате нападения на авто замруководителя Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД по Ингушетии Адама Хамхоева. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, передает ТАСС.

В деле фигурируют две статьи: 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов), часть 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

«В настоящее время следователями и следователями-криминалистами проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Ведется розыск нападавших», — добавили в ведомстве.

Вечером 11 октября по сотрудникам Центра «Э» открыли стрельбу на федеральной трассе в Ингушетии при въезде в Магас. Нападавшие передвигались на серебристом автомобиле марки Lada, позднее его обнаружили в Северной Осетии.

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      Александра Синицына
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