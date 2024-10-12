В Ингушетии расстреляли автомобиль с сотрудниками центра «Э». Погибли полицейский и двое гражданских

При обстреле машины центра «Э» в Ингушетии погиб полицейский и двое гражданских

Автомобиль сотрудников центра «Э» расстреляли на федеральной трассе в Ингушетии. По данным Telegram-канала Baza, при въезде в Магас неизвестные открыли огонь по машине с сотрудниками ЦПЭ.

Сотрудников ЦПЭ расстреляли из серебристого автомобиля марки Lada. Нападавшие скрылись. В настоящее время их разыскивает полиция. Место стрельбы в Ингушетии оцепили.

В результате нападения погиб полицейский

Один сотрудник полиции и двое гражданских погибли в результате обстрела автомобиля в Ингушетии. В машине также находился заместитель руководителя Центра «Э» по Республике Ингушетия Адам Хамхоев. По предварительным данным, он не пострадал.

По данным Telegram-канала Mash Gor, машину, в которой находились стрелки, напавшие на сотрудников Центра «Э» в Ингушетии, нашли в поселке Майское в Северной Осетии. По предварительным данным, злоумышленники сбежали из республики. Они передвигались на российском легковом автомобиле, предположительно, купленном ради нападения.

Весной машину с полицейскими расстреляли на Кавказе

В апреле наряд патрульно-постовой службы обстреляли в Карачаево-Черкесской Республике, погибли двое сотрудников полиции, еще один получил ранения. По данным следствия, в ночь на 22 апреля на улице Базарной неизвестные напали на наряд полиции муниципального отдела МВД России «Карачаевский».

Преступники несколько раз выстрелили по окнам и дверям автомобиля силовиков из автомата, похитили табельное оружие и боеприпасы к нему, после чего уехали в сторону гор. После нападения на полицейских в Карачаево-Черкесии ввели план «Сирена». По подозрению в совершении преступления разыскивались четверо жителей республики.

Также в июне сообщалось, что под Волгоградом, в районном центре Быково толпа мигрантов набросилась на полицейских и оскорбляла их грубой нецензурной бранью. Иностранцы окружили патрульный автомобиль и некоторые из них стали бросаться на оперативников.