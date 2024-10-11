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23:46, 11 октября 2024Россия

В Ингушетии при обстреле автомобиля погиб полицейский

В Ингушетии при обстреле автомобиля погиб полицейский и двое гражданских

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Один сотрудник полиции и двое гражданских погибли в результате обстрела автомобиля в Ингушетии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы региона.

Ранее сообщалось, что по сотрудникам центра «Э» был открыт огонь на федеральной трассе в Ингушетии вечером 11 октября. При въезде в Магас неизвестные расстреляли автомобиль с сотрудниками ЦПЭ. В машине находился заместитель руководителя Центра «Э» по Республике Ингушетия Адам Хамхоев. По данным Baza, он не пострадал.

9 октября следователи возбудили уголовное дело о коррупции против заместителя начальника отдела по противодействию экстремистским организациям и объединениям центра «Э» управления Министерства внутренних дел по Челябинской области.

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      Марина Совина
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