В Ингушетии при обстреле автомобиля погиб полицейский и двое гражданских

Один сотрудник полиции и двое гражданских погибли в результате обстрела автомобиля в Ингушетии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы региона.

Ранее сообщалось, что по сотрудникам центра «Э» был открыт огонь на федеральной трассе в Ингушетии вечером 11 октября. При въезде в Магас неизвестные расстреляли автомобиль с сотрудниками ЦПЭ. В машине находился заместитель руководителя Центра «Э» по Республике Ингушетия Адам Хамхоев. По данным Baza, он не пострадал.

9 октября следователи возбудили уголовное дело о коррупции против заместителя начальника отдела по противодействию экстремистским организациям и объединениям центра «Э» управления Министерства внутренних дел по Челябинской области.

