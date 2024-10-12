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08:48, 12 октября 2024Россия

Пушков рассказал о влиянии саммита БРИКС на Запад

Пушков заявил, что саммит БРИКС в России демонстрирует потерю авторитета Запада

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Растущее количество стран, которые желают принять участие в саммите БРИКС, сигнализирует об утрате веры в Запад и его идеалы. С таким заявлением выступил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в Telegram-канале.

По словам Пушкова, так называемые идеалы Запада, «как показывает первая четверть XXI века, если у него и были, то все вышли». Вместо них теперь «агрессивное лицемерие и циничные геополитические расчеты», резюмировал сенатор.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия готова к диалогу по выстраиванию нового миропорядка. По словам Путина, РФ участвует в обсуждении связанных вопросов вместе со своими «друзьями, партнерами и единомышленниками» по международным организациям.

В свою очередь, министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что средний ежегодный темп роста экономик стран БРИКС составит 4,4 процента в 2024-2025 годах. По его словам, страны БРИКС являются главными драйверами роста мирового ВВП. Также в Кремле сообщили, что название БРИКС после вступления новых стран не изменилось, чтобы не было абракадабры.

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      Марина Совина
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