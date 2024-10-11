Путин заявил о готовности России к выстраиванию нового миропорядка

Путин: Россия готова к диалогу по выстраиванию нового миропорядка

Россия готова к диалогу по выстраиванию нового миропорядка, заявил российский лидер Владимир Путин. Его цитирует ТАСС.

«Россия выступает за максимально широкую международную дискуссию о параметрах взаимодействия в формирующемся многополярном мире, открыта для обсуждения вопросов выстраивания нового миропорядка», — сказал глава государства на конференции «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития».

По словам Путина, Россия участвует в обсуждении связанных вопросов вместе со своими «друзьями, партнерами и единомышленниками» по международными организациями, в числе которых члены Содружества Независимых Государств (СНГ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и БРИКС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что специальная военная операция (СВО) России на Украине имеет общемировое значение и отстаивает справедливый миропорядок.