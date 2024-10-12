Россиянам рассказали о штрафах за просрочку платежей за ЖКХ

Эксперт Бондарь предупредил о начислении пени за неуплату платежей за ЖКХ

За неуплату коммунальных услуг с 31-го дня просрочки начисляются пени. При этом их размер составляет 1/300 ключевой ставки Центробанка за каждый день просрочки, рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, пишет РИА Новости.

«Согласно Жилищному кодексу РФ пени начинают начисляться с 31-го дня просрочки платежа. Размер пени составляет 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки», — уточнил он.

Если долг не погашен в течение 90 дней, то уже с 91-го дня ставка увеличивается до 1/130 от ключевой ставки ЦБ. Учитывая, что на сентябрь этого года ключевая ставка составляет 19 процентов годовых, ежедневный штраф может достигать значительных сумм, резюмировал Бондарь.

Ранее эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктор Никаноров рассказал, что незаконно подключивший электричество в своем доме или квартире человек может получить штраф за это. Он напомнил, что подключать новый дом или квартиру к электроснабжению необходимо строго в соответствии с законом.

В свою очередь, эксперт Андрей Костянов рассказал, что за хранение личных вещей на лестничной площадке владельцам квартир грозит штраф.