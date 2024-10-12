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17:31, 12 октября 2024Бывший СССР

Стало известно об убийстве вышедшей с флагом России к памятнику в Одессе женщины

Экс-депутат Рады Царев: вышедшую с флагом РФ к памятнику в Одессе женщину убили

Фото: Александр Полегенько / РИА Новости

На Украине убили женщину, вышедшую с флагом России к памятнику в Одессе. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в своем Telegram-канале.

«Эту молодую женщину с видео по неподтвежденной информации убили в одесском СИЗО. Официальная версия правоохранителей — смерть от сердечной недостаточности. На самом деле после ареста и перевода в СИЗО ее просто убили», — написал бывший украинский парламентарий.

Царев рассказал, что инцидент произошел вечером 7 октября. К постаменту снесенного памятника Екатерине II пришла женщина с российским флагом и попыталась закрепить его у основания монумента. На данные действия прохожие отреагировали угрозами и оскорблениями, позднее ее задержали сотрудники полиции. По словам экс-парламентария, гражданка заявила в участке правоохранителям, что не простит сторонникам Евромайдана поджог Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.

Ранее сообщалось, что после акции в Одессе с флагом России на площади был размещен патруль. Соответствующее решение принял глава города Геннадий Труханов.

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      Екатерина Грищенко
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