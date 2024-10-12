Трамп призвал казнить мигрантов за убийства американцев и полицейских

Кандидат на пост главы США Дональд Трамп призвал казнить мигрантов в случае совершения ими убийств американских граждан и сотрудников полиции. Об этом он рассказал на выступлении перед сторонниками в штате Колорадо, пишет РИА Новости.

«Я призываю к смертной казни любого мигранта, который убивает американского гражданина или сотрудника правоохранительных органов», — подчеркнул он.

Также Трамп пообещал в случае победы на выборах 5 ноября привести в действие закон об иностранных врагах, принятый еще в 1798 году, но не применявшийся со времен Второй мировой войны. Политик заявил, что власти будут депортировать из страны всех участников иностранных группировок без каких-либо судебных разбирательств.

11 сентября Дональд Трамп во время дебатов с Камалой Харрис сказал, что нелегальные мигранты в городе Спрингфилд в штате Огайо похищают у местных жителей домашних животных и едят их. Позже появилась информация, что политик посетит Спрингфилд в штате Огайо и Орора в штате Колорадо после своих громких заявлений.

Ранее Дональд Трамп выступил с заявлением, что США отравлены миграционным кризисом, который усугубился при нынешней американской администрации. По словам политика, это самая сложная проблема, с которой США когда-либо сталкивались.