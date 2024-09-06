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05:45, 6 сентября 2024Мир

Трамп сделал жесткое заявление насчет миграционного кризиса в США

Трамп: США отравлены миграционным кризисом, который усугубился при Байдене
СюжетВыборы президента США 2024
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jonathan Drake / Reuters

США отравлены миграционным кризисом, который усугубился при нынешней американской администрации. На это указал бывший президент Штатов Дональд Трамп на встрече с избирателями в Гаррисберге (штат Пенсильвания), передает Fox News.

«Наша главная проблема сейчас — это 21 млн человек, которых [власти США] пустили в страну. Они отравили нашу страну. Они попадают сюда из тюрем, из психиатрических больниц. Среди них есть террористы», — сделал жесткое заявление политик.

По словам Трампа, это самая сложная проблема, с которой США когда-либо сталкивались.

Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что в случае победы на выборах будет добиваться прохождения в Конгрессе законопроекта об ужесточении мер на американской границе.

В конце августа Федеральный суд Техаса приостановил принятие программы президента США Джо Байдена по легализации незаконно находящихся в стране мигрантов. Также отмечается, что постановление суда действует в течение двух недель с возможностью продления.

В свою очередь, Дональд Трамп пригрозил повышением пошлин для стран, которые отказываются принимать мигрантов обратно. Политик также выразил мнение, что Штаты охватила эпидемия преступности из-за провальной миграционной политики нынешнего руководства страны.

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      Марина Совина
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