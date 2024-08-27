Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:52, 27 августа 2024Мир

В США приостановили программу Байдена по легализации незаконных мигрантов

AP: техасский суд приостановил программу президента США по легализации мигрантов

Фото: Annabelle Gordon / Consolidated News Photos / Global Look Press

Федеральный суд штата Техас приостановил принятие программы президента США Джо Байдена по легализации незаконно находящихся в стране мигрантов. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на решение суда.

«В понедельник федеральный судья в Техасе приостановил программу администрации Байдена, которая должна позволить супругам граждан США получить законный статус без необходимости предварительного выезда за пределы страны», — указано в сообщении.

Также отмечается, что постановление суда действует в течение двух недель с возможностью продления. Свое решение судья Кэмпбелл Баркер аргументировал тем, что требования программы «существенны и требуют более внимательного рассмотрения».

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пригрозил повышением пошлин для стран, которые отказываются принимать мигрантов обратно. «Если они этого не сделают, мы не будем торговать с этими странами и будем взимать с них высокие пошлины», — заявил политик.

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные отразили попытки прорыва ВСУ под Курском благодаря тюремной зоне

      Вора-рекордсмена отдали под суд за кражу миллиарда рублей из российского банка

      Украинские военные назвали свои главные слабости

      Таджикистан помог Казахстану 500 миллионами кубометров воды

      Китай, Бразилия, ЮАР и Индонезия обеспокоились из-за ударов по России западным оружием

      Генерала МЧС России отдали под суд за махинации с песком на три миллиона рублей

      61-летний иностранец попал в тюрьму за секс перед храмом

      Доктор Мясников развеял распространенный миф о кофе

      Володин назвал причину задержания Дурова во Франции

      В США приостановили программу Байдена по легализации незаконных мигрантов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше