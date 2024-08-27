В США приостановили программу Байдена по легализации незаконных мигрантов

AP: техасский суд приостановил программу президента США по легализации мигрантов

Федеральный суд штата Техас приостановил принятие программы президента США Джо Байдена по легализации незаконно находящихся в стране мигрантов. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на решение суда.

«В понедельник федеральный судья в Техасе приостановил программу администрации Байдена, которая должна позволить супругам граждан США получить законный статус без необходимости предварительного выезда за пределы страны», — указано в сообщении.

Также отмечается, что постановление суда действует в течение двух недель с возможностью продления. Свое решение судья Кэмпбелл Баркер аргументировал тем, что требования программы «существенны и требуют более внимательного рассмотрения».

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пригрозил повышением пошлин для стран, которые отказываются принимать мигрантов обратно. «Если они этого не сделают, мы не будем торговать с этими странами и будем взимать с них высокие пошлины», — заявил политик.