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08:25, 19 сентября 2024Мир

Трамп посетит родину теории заговора о поедающих домашних животных мигрантах

Трамп посетит два города, где гаитяне якобы поедают домашних животных

Фото: Kenny Holston / Global Look Press

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп посетит Спрингфилд в штате Огайо и Орора в штате Колорадо после своих заявлений том, что гаитянские мигранты якобы поедают домашних животных. Об этом сообщает Bloomberg.

«Я собираюсь поехать туда в ближайшие несколько недель. Я поеду в Спрингфилд и в Орору», — заявил политик на митинге в Юниондейле.

По словам Трампа, родина этой теории заговора «переполнена мигрантами, которые угрожают здоровью и безопасности американцев».

14 сентября Трамп пообещал массово депортировать гаитянских иммигрантов из города Спрингфилд в штате Огайо из-за якобы поедания ими домашних животных. При этом, как уточняло агентство Reuters, большинство из 15 000 гаитян в Спрингфилде находятся там легально.

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      Дарья Устьянцева
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