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16:57, 12 октября 2024Мир

В Британии назвали невыносимым положение Зеленского

Меркурис: Зеленский оказался в невыносимом положении из-за США

Фото: Ebrahim Noroozi / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в невыносимом положении из-за нежелания Вашингтона выполнять его требования. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

По его словам, США необходимо обратить внимание на ситуацию на Ближнем Востоке, решить вопросы с Китаем, поэтому Украина не сможет рассчитывать на их поддержку. «Европейцы брошены, а Зеленский находится в невыносимом положении, в глубине души зная, что ему нужно сделать, но он это не выполнит», — убежден аналитик.

Меркурис убежден, что Зеленский хотел бы пойти на мирные переговоры с Москвой, однако в страхе перед расправой от радикальных украинских группировок президенту приходится каждый раз заявлять, что он не готов идти на уступки.

Ранее издание Der Spiegel со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщило, что в Киеве впервые начали всерьез обсуждать территориальные уступки для урегулирования конфликта. Чиновник также признал, что у украинского руководства было неправильное представление о победе.

В свою очередь, итальянская газета Corriere della Sera заявила, что Зеленский понимает, что пришло время искать пути выхода из конфликта с Россией, и теперь согласен на прекращение огня вдоль нынешней линии фронта, но с определенными условиями.

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      Варвара Кошечкина
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