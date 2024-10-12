В Казахстане назвали условие проведения товарищеского матча со сборной России

Барменкулов: сборная Казахстана сыграет с Россией, если этого захочет Черчесов

Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов назвал условие, при котором национальная сборная страны готова провести товарищеский матч с Россией. Его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что в организации встречи должен быть заинтересован главный тренер казахстанской команды Станислав Черчесов. «Решение полностью на стороне Станислава Саламовича. Ему надо обновлять команду, поэтому он должен сделать заявку о том, что нам нужна игра», — заявил Барменкулов.

Ранее Барменкулов оценил будущее Черчесова на посту главного тренера сборной страны после провала в Лиге Наций. Он заявил, что федерация дала россиянину карт-бланш.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Его предыдущим местом работы был венгерский «Ференцварош».